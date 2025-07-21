Бордель через стенку: Адвокат рассказал, что делать, если соседка занимается проституцией

Если подозреваете соседей в занятии проституцией или в организации незаконного борделя — необходимо написать обращение в полицию и изложить все обстоятельства. Об этом в беседе с Life.ru рассказал адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.

При этом специалист предостерёг от публичных обвинений в домовых чатах или объявлениях у подъезда, поскольку без подтверждения они могут образовать состав преступления в виде клеветы.

Как правило, трёх- и четырёхкомнатные квартиры, расположенные на первом этаже, используют для занятий проституцией и многих соседей начинает напрягать большой поток граждан, зачастую из иностранного государства, которые приходят в поисках недорогостоящих плотских утех. Михаил Салкин Адвокат Московской городской коллегии адвокатов

Эксперт также напомнил правовые последствия: за занятие проституцией предусмотрен административный штраф от 1,5 до двух тысяч рублей, тогда как организация борделя или предоставление помещений для занятия проституцией является уголовно наказуемым деянием.

«То есть организация занятий проституцией другими лицами или предоставление помещений для занятия проституцией наказывается лишением свободы сроком до 5 лет», — заключил Салкин.