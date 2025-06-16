От $500 за встречу: Молодых россиянок вербуют в эскорт-агентства под видом SMM-менеджеров

Россиянок привлекают в эскорт-агентства, маскируя вакансии под позиции SMM-менеджеров. На подобных пикантных собеседованиях соискательницам неожиданно предлагают заниматься подбором девушек для состоятельных клиентов, сообщает Telegram-канал SHOT.

Молодых жительниц России начали вербовать в эскорт-агентства под видом смм-менеджеров. Видео © SHOT

Свою историю рассказала 19-летняя жительница Ростова, которая активно искала работу SMM-менеджером и получила приглашение на онлайн-собеседование от компании, название которой не было указано. В описании значилась стандартная работа: публикация сторис, видеороликов и написание постов в социальных сетях.

В ходе видеозвонка после 10 минут рассказа о своём опыте девушка столкнулась со странными вопросами: знание английского языка, наличие проблем с законом, кредитов, зависимостей и готовность пройти полиграф. Когда она поинтересовалась причиной такого интереса, работодатель признался, что представляет «международное эскорт-агентство».

Девушке предложили «более перспективную» должность, подразумевающую поиск моделей по предпочтениям клиентов, организацию встреч и помощь в бронировании отелей и перелетов. Основная задача заключалась в подборе девушки на вечер для бизнесменов. Стоимость встречи начиналась от 500 долларов. Менеджеру же предлагали оклад в 40 тысяч рублей, работу с 10-20 клиентами в день и график 5/2. Соискательница отказалась от такого соблазнительного предложения.