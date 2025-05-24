Проститутки-милфы стали в четыре раза дороже и востребованнее молоденьких эскортниц

В мире эскорта назревает скандал: опытные «милфы» стали в четыре раза дороже своих юных соперниц, и спрос на них только растёт. Молодые девушки в недоумении – они жалуются на «дедовщину» и вселенскую несправедливость, ведь за свои услуги их опытные напарницы теперь просят 40-50 тысяч рублей.

«Волосы дешёвые, прям видно – наращенные, а дерут такие деньги», – возмущаются молодые проститутки.

Но, похоже, мужчины всё же предпочитают платить не за внешность, а за опыт, пишет телеграм-канал SHOT. В то время как юные красавицы упорно тренируются в спортзалах, «милфы» с удовольствием делятся с клиентами своим жизненным опытом и даже выступают в роли психологов, готовых выслушать жалобы на жён и обсудить экономические проблемы.