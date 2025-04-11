Ублажение собак и совращение детей: За что шейхи платят миллионы эскортницам на вечеринках в Дубае
Kp.ru: Эскортниц на вечеринках шейхов в ОАЭ истязают и заставляют ублажать собак
Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu
За брызгами шампанского, блеском дорогих автомобилей и тусовками в лучших клубах Дубая скрывается отвратительно мерзкая сущность всех развлечений, на которые рассчитывают бизнесмены, приглашая моделей развлечься на закрытых вечеринках в Эмиратах. Теперь девушки с опаской рассматривают такие предложения, понимая, что поездка может закончиться увечьями, поломанным телом и психикой. Об этом сообщает Kp.ru.
Проституция и эскорт в Дубае строго запрещены, но это лишь делает запретный плод ещё слаще. Бизнесмены жалуются, что девушек без ценников там просто не осталось.
«Сидишь в дорогом ресторане, замечаешь за соседним столиком симпатичную девчонку. Подходишь, говоришь: «Привет, я Миша», а в ответ слышишь: «Привет, пять тысяч», — рассказал предприниматель Михаил.
Однако самая мерзкая грязь происходит на так называемых Dubai Porta Potty («ночной горшок»). На шикарных виллах и в дорогих отелях происходит такое, что даже жителям Содома и Гоморры показалось бы дикостью. После ночи любви с приглашённой заморской красоткой богач предлагает ей заработать ещё больше, повысив градус утех. После обсуждение сексуального «меню» они подписывают договор о неразглашении, а дальше начинается «шоу».
На вечеринках Porta Potty девушек заставляли заниматься сексом с собаками, верблюдами и поедать их кал. За солидные деньги, разумеется — от $30 тысяч. Если в процессе она получала увечья, то гонорар удваивался. А если модель ещё и известна в соцсетях, то сколотить можно целое состояние.
«Мне платили за то, чтобы меня избивали. Я переспала с 14-летними мальчиками, чтобы сделать их мужчинами. Но всем, кто собирается меня ругать, скажу: мне 24 года, и на моем счёте 1 млн долларов», — призналась одна из моделей.
Вы ведь не думали, что с моделями там за такие деньги просто танцуют, веселятся и занимаются безобидным сексом. Один из случаев с 20-летней украинкой Марией Ковальчук приобрёл широкую огласку, поскольку её переломанное тело было найдено на обочине дороги в Дубае. Полиция считает, что она каким-то образом упала с высоты. За 10 дней ей провели несколько операций, после чего она наконец пришла в себя. Life.ru уже рассказывал о мерзкой изнанке развлечений арабских шейхов.