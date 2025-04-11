Ублажение собак и совращение детей: За что шейхи платят миллионы эскортницам на вечеринках в Дубае

За брызгами шампанского, блеском дорогих автомобилей и тусовками в лучших клубах Дубая скрывается отвратительно мерзкая сущность всех развлечений, на которые рассчитывают бизнесмены, приглашая моделей развлечься на закрытых вечеринках в Эмиратах. Теперь девушки с опаской рассматривают такие предложения, понимая, что поездка может закончиться увечьями, поломанным телом и психикой. Об этом сообщает Kp.ru.

Проституция и эскорт в Дубае строго запрещены, но это лишь делает запретный плод ещё слаще. Бизнесмены жалуются, что девушек без ценников там просто не осталось.

«Сидишь в дорогом ресторане, замечаешь за соседним столиком симпатичную девчонку. Подходишь, говоришь: «Привет, я Миша», а в ответ слышишь: «Привет, пять тысяч», — рассказал предприниматель Михаил.

Однако самая мерзкая грязь происходит на так называемых Dubai Porta Potty («ночной горшок»). На шикарных виллах и в дорогих отелях происходит такое, что даже жителям Содома и Гоморры показалось бы дикостью. После ночи любви с приглашённой заморской красоткой богач предлагает ей заработать ещё больше, повысив градус утех. После обсуждение сексуального «меню» они подписывают договор о неразглашении, а дальше начинается «шоу».

На вечеринках Porta Potty девушек заставляли заниматься сексом с собаками, верблюдами и поедать их кал. За солидные деньги, разумеется — от $30 тысяч. Если в процессе она получала увечья, то гонорар удваивался. А если модель ещё и известна в соцсетях, то сколотить можно целое состояние.