Упала с высоты: В деле украинской эскортницы в Дубае появились новые шокирующие детали

В полиции Дубая рассказали, как украинка Мария Ковальчук получила свои страшные травмы. В ведомстве заявили, что девушка упала с большой высоты на закрытой стройке, на которую проникла самостоятельно.

«Ранее пропавшая без вести гражданка Украины сейчас находится в больнице, получает медицинскую помощь в присутствии своей семьи. Всестороннее расследование показало, что она получила серьёзные травмы после того, как в одиночку вошла на закрытую строительную площадку и упала с высоты», — приводит РИА «Новости» ответ местной полиции.

Дубайская полиция также призвала СМИ воздерживаться от распространения непроверенной информации. Там попросили уважать частную жизнь модели и её семьи.