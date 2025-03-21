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21 марта, 16:25

Упала с высоты: В деле украинской эскортницы в Дубае появились новые шокирующие детали

Полиция Дубая: Искалеченная украинка Ковальчук упала с высоты на стройке

Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu

Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu

В полиции Дубая рассказали, как украинка Мария Ковальчук получила свои страшные травмы. В ведомстве заявили, что девушка упала с большой высоты на закрытой стройке, на которую проникла самостоятельно.

«Ранее пропавшая без вести гражданка Украины сейчас находится в больнице, получает медицинскую помощь в присутствии своей семьи. Всестороннее расследование показало, что она получила серьёзные травмы после того, как в одиночку вошла на закрытую строительную площадку и упала с высоты», — приводит РИА «Новости» ответ местной полиции.

Дубайская полиция также призвала СМИ воздерживаться от распространения непроверенной информации. Там попросили уважать частную жизнь модели и её семьи.

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Напомним, что ранее пропавшую в Дубае украинку нашли на обочине дороги с жуткими переломами всего тела. У 20-летней Марии были сломаны руки, ноги и позвоночник. Испуганные родственники считали, что девушка могла попасть в сексуальное рабство. Накануне происшествия она посетила вечеринку шейхов. Однако журналисты усомнились, что украинка участвовала в тусовке. Они посчитали, что пострадавшая не имеет необходимых для эскортниц параметров.

Алена Пенчугина
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