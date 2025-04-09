Избиения и унижения вместо сказок: Олеся Малибу рассказала правду об вечеринках в Дубае

За красивыми сказками о роскошной жизни в Дубаю скрываются скандальные вечеринки для элитных эскортниц. Молодых девушек завлекают подарками, ухаживаниями и обещаниями брака, а на деле некоторые из них стали участницами опасных игр. Об этом рассказала модель Олеся Малибу.

По её словам, украинская эскортница Мария Ковальчук могла стать участницей одной из популярных в Дубае закрытых вечеринок, где дополнительно платят за унижения и избиения. При этом собеседница kp.ru уверена, что девушка вряд согласилась бы на подобное добровольно, скорее всего, её заманили на тусовку обманом.