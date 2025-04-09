Избиения и унижения вместо сказок: Олеся Малибу рассказала правду об вечеринках в Дубае
Модель Олеся Малибу: В Дубае на вечеринках платят за унижения и избиения
Олеся Малибу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ malibutopp
За красивыми сказками о роскошной жизни в Дубаю скрываются скандальные вечеринки для элитных эскортниц. Молодых девушек завлекают подарками, ухаживаниями и обещаниями брака, а на деле некоторые из них стали участницами опасных игр. Об этом рассказала модель Олеся Малибу.
По её словам, украинская эскортница Мария Ковальчук могла стать участницей одной из популярных в Дубае закрытых вечеринок, где дополнительно платят за унижения и избиения. При этом собеседница kp.ru уверена, что девушка вряд согласилась бы на подобное добровольно, скорее всего, её заманили на тусовку обманом.
«Что касается этой истории, Мария легко могла нарваться на формат скандальных вечеринок, которые недавно стали известны в Интернете как PortiaPartyDubai. На таких тусовках могут заплатить деньги даже за избиения или другие издевательства», — отметила Малибу.
Напомним, в марте 20-летняя украинка Мария Ковальчук была найдена с переломами на обочине дороги в Дубае. Изначально полиция пыталась списать ЧП на падение с большой высоты на стройплощадке. Однако семья модели потребовала проверить версию о сексуальном рабстве. Правоохранительные органы Дубая также не исключают версию о попытке суицида.