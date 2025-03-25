Возможно, суицид: У полиции Дубая появилась новая версия трагедии с украинкой Ковальчук

Украинская модель Мария Ковальчук, находящаяся в больнице Дубая в критическом состоянии, могла попытаться совершить самоубийство — такую версию высказывают некоторые свидетели, которые якобы видели её незадолго до исчезновения.

Как сообщает SHOT, местная полиция продолжает рассматривать версию о том, что 20-летняя модель упала с большой высоты. Однако в деле появились свидетели, утверждающие, что видели Ковальчук рядом с закрытой стройкой, где она выглядела расстроенной и плакала. Вскоре после этого девушка пропала, её искали в течение восьми дней.

Предполагается, что она могла попытаться покончить с собой после того, как покинула вечеринку с двумя незнакомыми мужчинами и отправилась в отель. Однако у полиции есть и другие версии.

Из-за полученных травм Ковальчук не смогли сразу опознать, её личность удалось установить благодаря татуировкам. После этого родным сообщили о случившемся, и они прибыли в ОАЭ. В настоящее время девушка находится в реанимации в коме.