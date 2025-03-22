Российские эскортницы массово отказываются ехать в Дубай после истории с искалеченной украинкой

Российские модели и эскортницы массово отказываются от работы в Дубае после случая с их коллегой с Марией Ковальчук, которую искалеченной нашли на обочине дороги, сообщает SHOT. Они напуганы после жуткой истории и теперь, как только им поступают предложения «поработать в Дубае», они тут же отказываются.

Некоторые же и вовсе вынуждены расторгать соглашения со своими агентствами, которые направляют их на работу. По словам девушек, в ответ им приходят сообщения о том, что история с 20-летней избитой девушкой чересчур раскручена СМИ и вообще в Эмиратах всё по-прежнему хорошо: моделей никто не обижает, платят исправно, тепло и прекрасные условия. Подобные сообщения начали массово приходить всем девушкам, работающим в сфере. Сейчас за месяц работы в Дубае им предлагают от 30 до 50 тысяч долларов + деньги на шопинг, чаевые и роскошные подарки. Из требований: рост до 178 см, возраст в районе 20 лет и полный запрет на тату, шрамы и пирсинг.

В беседе с журналистами модели рассказали, что вечеринки типа Porta potty стали популярны в 2018 году. Знали о них далеко не все, и совсем немногие хотели там поработать. Одна из девушек призналась нам, что после подобной тусовки она лишилась зубов из-за того, что клиент просто избивал её. После этого, правда, он ей заплатил, «чтобы хватило на новые зубы в Москве». Теперь же, по её словам, девушки сильно напуганы и не готовы лететь в Дубай. Также ряд моделей жалуются, что в Эмиратах сталкиваются с регулярным насилием от клиентов. Одна из девушек даже призналась, что её пришлось выкупать «богатому пакистанцу», который спас её от извращенца.