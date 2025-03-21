Мать украинки Ковальчук назвала фейком версию полиции Дубая по ЧП с её дочерью
SHOT: Мать Ковальчук назвала фейком выводы полиции Дубая о падении её дочери
Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu
Родственники украинки Марии Ковальчук назвали фейком выводы полиции Дубая о том, что она якобы упала с высоты, из-за чего получила переломы рук, ног и позвоночника. Об этом сообщает SHOT.
В беседе с телеграм-каналом мать девушки сообщила, что по громкому делу её дочери проводится расследование. 20-летняя Мария всё ещё находится в больнице в критическом состоянии. Родственники девушки утверждают, что информация о её падении со стройки является ложной.
Ранее в деле украинской эскортницы в Дубае появились новые шокирующие детали. В местной полиции сказали, что Ковальчук упала с большой высоты на закрытой стройке, на которую проникла самостоятельно. Существует ещё одна версия произошедшего: родные считают, что девушка могла попасть в сексуальное рабство. Накануне происшествия Мария посетила вечеринку шейхов. Однако некоторые журналисты посчитали, что пострадавшая не имеет необходимых для эскортниц параметров. Напомним, что украинку нашли на обочине дороги с жуткими переломами всего тела.