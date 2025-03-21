Мать украинки Ковальчук назвала фейком версию полиции Дубая по ЧП с её дочерью

Родственники украинки Марии Ковальчук назвали фейком выводы полиции Дубая о том, что она якобы упала с высоты, из-за чего получила переломы рук, ног и позвоночника. Об этом сообщает SHOT.

В беседе с телеграм-каналом мать девушки сообщила, что по громкому делу её дочери проводится расследование. 20-летняя Мария всё ещё находится в больнице в критическом состоянии. Родственники девушки утверждают, что информация о её падении со стройки является ложной.