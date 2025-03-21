«Настоящий шок»: Вышли на связь друзья украинской эскортницы, искалеченной в Дубае

Друзья украинской модели Марии Ковальчук вышли на связь. В беседе с aif.ru они поделились, что готовы сделать всё возможное, чтобы помочь искалеченной в Дубае девушке. По их словам, они потеряли связь с подругой несколько месяцев назад и с тех пор не знали, где она находится.

«Для меня эта новость стала настоящим шоком. Я до сих пор не могу в это поверить. Конечно, хочу, чтобы виновные понесли наказание. Я сделаю всё, что могу, чтобы помочь Маше», — сказала одна из подруг Ковальчук.