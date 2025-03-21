«Настоящий шок»: Вышли на связь друзья украинской эскортницы, искалеченной в Дубае
Aif.ru: Друзья украинки Ковальчук намерены оказать ей всю необходимую поддержку
Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu
Друзья украинской модели Марии Ковальчук вышли на связь. В беседе с aif.ru они поделились, что готовы сделать всё возможное, чтобы помочь искалеченной в Дубае девушке. По их словам, они потеряли связь с подругой несколько месяцев назад и с тех пор не знали, где она находится.
«Для меня эта новость стала настоящим шоком. Я до сих пор не могу в это поверить. Конечно, хочу, чтобы виновные понесли наказание. Я сделаю всё, что могу, чтобы помочь Маше», — сказала одна из подруг Ковальчук.
Близкие уверены, что модель справится с испытанием, несмотря на страшные травмы рук, ног и позвоночника. Друзья заявили, что Мария — сильная девушка.
Ранее в деле украинской эскортницы в Дубае появились новые шокирующие детали. В местной полиции сказали, что Ковальчук упала с большой высоты на закрытой стройке, на которую проникла самостоятельно. Существует ещё одна версия произошедшего: родные считают, что девушка могла попасть в сексуальное рабство. Накануне происшествия Мария посетила вечеринку шейхов. Однако некоторые журналисты посчитали, что пострадавшая не имеет необходимых для эскортниц параметров. Напомним, что украинку нашли на обочине дороги с жуткими переломами всего тела.