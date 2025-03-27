Украинское агентство эскортницы Ковальчук «поставляло» девушек во многие страны
Украинское агентство, где могла работать Ковальчук, отправляло девушек в 8 стран
Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu
Украинское агентство моделей, с которой, предположительно сотрудничала найденная искалеченной в Дубае Мария Ковальчук, «поставляло» девушек во многие страны, в том числе в ОАЭ. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на друга одной из сотрудниц этой фирмы.
Агентство предлагает девушкам работу за границей имидж-моделями, вокалистками, танцовщица go-go и strip-dance, хостес, а также официантками и хореографами. В списке стран ОАЭ, Китай, Франция, Испания, Бельгия, Швеция, Норвегия, Дания. Главные требования к кандидаткам — модельная фигура, высокий рост, знание английского и хорошее настроение.
Работодатели утверждают, об интиме речь не идёт, но на сайте компании указано, что богатый клиент может пригласить девушку продолжить вечер за 2000 долларов. При этом отмечается, что она якобы может отказаться. Также в контракте, который заключается на месяц, указано, что покидать виллу в одиночку запрещено. Собеседник издания рассказал, что однажды ему пришлось буквально спасать двух своих подруг, которых отправили на вечеринку с шейхами и не выпускали из отеля.
Напомним, что 20-летнюю украинку Марию Ковальчук нашли на дороге в Дубае с множественными переломами. Позднее в деле эскортницы появились новые шокирующие детали. В местной полиции сказали, что Ковальчук упала с большой высоты на закрытой стройке, на которую проникла самостоятельно. Существует ещё одна версия произошедшего: родные считают, что девушка могла попасть в сексуальное рабство.