Украинское агентство эскортницы Ковальчук «поставляло» девушек во многие страны

Украинское агентство моделей, с которой, предположительно сотрудничала найденная искалеченной в Дубае Мария Ковальчук, «поставляло» девушек во многие страны, в том числе в ОАЭ. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на друга одной из сотрудниц этой фирмы.

Работодатели утверждают, об интиме речь не идёт, но на сайте компании указано, что богатый клиент может пригласить девушку продолжить вечер за 2000 долларов. При этом отмечается, что она якобы может отказаться. Также в контракте, который заключается на месяц, указано, что покидать виллу в одиночку запрещено. Собеседник издания рассказал, что однажды ему пришлось буквально спасать двух своих подруг, которых отправили на вечеринку с шейхами и не выпускали из отеля.