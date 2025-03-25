Страховка не покроет: На лечение искалеченной в Дубае украинки уже ушло более 10 млн рублей

Стоимость лечения украинки Марии Ковальчук, которая получила серьёзные травмы в Дубае, достигла десяти миллионов рублей. Об этом пишет aif.ru.

По данным издания, сейчас пострадавшая находится в крайне тяжёлом состоянии. Расходы на лечение пациентки сильно превысили изначальные прогнозы.

«Думаю, там счёт уже давно перевалил за 10 миллионов рублей», — пояснила знакомая Ковальчук, которая пожелала остаться анонимной.

Кроме того, что случай украинки осложняется тем, что страховка не сможет покрыть лечение. Если у Ковальчук был алкоголь в крови, то выплаты на её лечение выделять не будут, пояснил представитель страховой компании. Также девушка не получит деньги, если это всё-таки была попытка свести счёты с жизнью.

Медицинские учреждения Дубая подтверждают, что лечение серьёзных травм действительно дорогостоящее. Операции на позвоночнике обойдутся в сумму от 6000 долларов (505 тысяч рублей) до 17500 долларов (1,4 млн рублей). Остеосинтез (фиксация переломов) стоит от 4500 долларов (378 тысяч рублей) до 10000 долларов (841 тыс.рублей) за каждый перелом. Мать пострадавшей уточнила, что финансовая помощь не нужна, она также не хочет комментировать случившееся.