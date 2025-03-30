Вечеринка шейхов или рабство: Найденная в Дубае модель пришла в себя и может раскрыть тайну своих увечий

После проведённой в Дубае операции украинская модель Мария Ковальчук пришла в себя. О том, что состояние покалеченной девушки улучшилось, рассказала её подруга. Пока неясно, сможет ли пострадавшая полностью восстановиться, но появилась надежда на возвращение речи в случае успешной реабилитации. К слову, украинке предстоит перенести ещё несколько операций.

«Маша наконец-то пришла в себя. Недавняя операции прошла успешно, теперь ещё две», — рассказала близкая подруга пострадавшей в беседе с aif.ru.

Но подруга Ковальчук не стала забегать вперёд и делать преждевременные прогнозы, будет ли модель готова поделиться информацией о произошедшем. Рассказ пострадавшей мог бы ответить на многие вопросы — кто и по какой причине покалечил её, но не факт, что сама девушка захочет об этом рассказывать.