Вечеринка шейхов или рабство: Найденная в Дубае модель пришла в себя и может раскрыть тайну своих увечий
Аif.ru: Модель Ковальчук пришла в себя после операции, она может начать говорить
Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu
После проведённой в Дубае операции украинская модель Мария Ковальчук пришла в себя. О том, что состояние покалеченной девушки улучшилось, рассказала её подруга. Пока неясно, сможет ли пострадавшая полностью восстановиться, но появилась надежда на возвращение речи в случае успешной реабилитации. К слову, украинке предстоит перенести ещё несколько операций.
«Маша наконец-то пришла в себя. Недавняя операции прошла успешно, теперь ещё две», — рассказала близкая подруга пострадавшей в беседе с aif.ru.
Но подруга Ковальчук не стала забегать вперёд и делать преждевременные прогнозы, будет ли модель готова поделиться информацией о произошедшем. Рассказ пострадавшей мог бы ответить на многие вопросы — кто и по какой причине покалечил её, но не факт, что сама девушка захочет об этом рассказывать.
Известно, что первую операцию модель перенесла сразу после того, как её обнаружили на обочине дороги, — вмешательство было проведено в срочном порядке. Мария поступила в медицинское учреждение с многочисленными переломами конечностей и позвоночника. В дальнейшем пациентке потребовался ряд более сложных манипуляций. Сейчас врачи оценивают состояние Ковальчук как стабильное и надеются, что речь будет полностью восстановлена.
Дело 20-летней украинки Марии Ковальчук, найденной с переломами на обочине дороги в Дубае, обрастает тревожными деталями. Местная полиция сообщает о возможном падении девушки с большой высоты на стройплощадке. Однако, семья пострадавшей настаивает на проверке версии о сексуальном рабстве. Правоохранительные органы Дубая ведут расследование инцидента, пытаясь установить истинные причины произошедшего. В ходе следственных мероприятий появилась версия о возможном суициде. Life.ru выяснил, сколько денег ушло и ещё потребуется на лечение украинской модели.