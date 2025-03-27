Подруга изувеченной украинки рассказала, что она сильно изменилась до поездки в Дубай

До злосчастной поездки в Дубай украинская модель Мария Ковальчук проживала в Херсоне. Об этом в беседе с изданием Voice рассказала подруга пострадавшей.

«Я перевелась в лицей в 8-м классе, и Маша стала первым человеком, с которым я начала общаться. Она была очень отзывчивым и добрым человеком на протяжении всего обучения, до 10-го класса, пока не перевелась в другую школу по семейным обстоятельствам», — пояснила она.

Одноклассница Ковальчук дополнила, что в школе у будущей модели был лишний вес. Однако со временем ей удалось похудеть и привести своё тело в порядок. По словам собеседницы издания, Ковальчук изменилась в лучшую сторону.