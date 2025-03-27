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27 марта, 16:20

Подруга изувеченной украинки рассказала, что она сильно изменилась до поездки в Дубай

Voice: Модель Ковальчук до поездки в Дубай жила в Херсоне и имела лишний вес

Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu

Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu

До злосчастной поездки в Дубай украинская модель Мария Ковальчук проживала в Херсоне. Об этом в беседе с изданием Voice рассказала подруга пострадавшей.

«Я перевелась в лицей в 8-м классе, и Маша стала первым человеком, с которым я начала общаться. Она была очень отзывчивым и добрым человеком на протяжении всего обучения, до 10-го класса, пока не перевелась в другую школу по семейным обстоятельствам», — пояснила она.

Одноклассница Ковальчук дополнила, что в школе у будущей модели был лишний вес. Однако со временем ей удалось похудеть и привести своё тело в порядок. По словам собеседницы издания, Ковальчук изменилась в лучшую сторону.

По данным Voice, Ковальчук уехала работать ню-моделью в Дубай в феврале. Причём пострадавшая раньше занималась танцами, вокалом и спортом, потом начала много путешествовать. В настоящее время подруга держит связь с мамой Ковальчук. По словам одноклассницы, полиция Дубая пытается замять дело и обвинить во всём саму Ковальчук. Девушка дополнила, что её подруга находится в тяжёлом состоянии: ей плохо не только физически, но и морально. Медики пока не могут стабилизировать модель, но, в целом, её жизни ничего не угрожает.

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Напомним, что 20-летнюю украинку Марию Ковальчук нашли на дороге в Дубае с множественными переломами. Позднее в деле эскортницы появились новые шокирующие детали. В местной полиции сказали, что Ковальчук упала с большой высоты на закрытой стройке, на которую проникла самостоятельно. Существует ещё одна версия произошедшего: родные считают, что девушка могла попасть в сексуальное рабство. На лечение украинки ушло уже более 10 млн рублей. Причём случай Ковальчук осложняется тем, что страховка не сможет покрыть восстановление пациентки.

Дарья Нарыкова
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