Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 14:13

В избиении украинки Ковальчук в Дубае обвинили пятерых парней и девушек

Мать искалеченной в ОАЭ украинки Ковальчук пообещала сообщить, кто напал на дочь

Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu

Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu

Украинку Марию Ковальчук избили в Дубае не граждане Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом заявила мать 21-летней девушки.

«Я знаю, кто это был. Жду ответа по расследованию... Она познакомилась с этими людьми на вечеринке», — рассказала женщина.

Также в разговоре с aif.ru она пообещала сообщить, кто напал на её дочь.

Подруга Марии Алёна намекнула, что тоже знает, кто именно искалечил Ковальчук. Она заявила, что нападавших было пятеро и среди них находились как парни, так и девушки.

В жизни искалеченной в Дубае украинки появилась новая напасть
В жизни искалеченной в Дубае украинки появилась новая напасть

Напомним, что в Дубае продолжается расследование нападения на украинку Марию Ковальчук, которую обнаружили на дороге с множественными переломами. Первоначальные версии случившегося обрастают новыми подробностями. Согласно данным полиции, девушка, работавшая в эскорте, незаконно проникла на территорию охраняемой стройплощадки, где получила травмы, упав с большой высоты. Однако родные и близкие Марии не согласны с этой версией. Для оплаты лечения девушки было собрано уже более 10 миллионов рублей, она перенесла восемь операций.

Наталья Афонина
  • Новости
  • ОАЭ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar