В избиении украинки Ковальчук в Дубае обвинили пятерых парней и девушек
Мать искалеченной в ОАЭ украинки Ковальчук пообещала сообщить, кто напал на дочь
Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu
Украинку Марию Ковальчук избили в Дубае не граждане Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом заявила мать 21-летней девушки.
«Я знаю, кто это был. Жду ответа по расследованию... Она познакомилась с этими людьми на вечеринке», — рассказала женщина.
Также в разговоре с aif.ru она пообещала сообщить, кто напал на её дочь.
Подруга Марии Алёна намекнула, что тоже знает, кто именно искалечил Ковальчук. Она заявила, что нападавших было пятеро и среди них находились как парни, так и девушки.
Напомним, что в Дубае продолжается расследование нападения на украинку Марию Ковальчук, которую обнаружили на дороге с множественными переломами. Первоначальные версии случившегося обрастают новыми подробностями. Согласно данным полиции, девушка, работавшая в эскорте, незаконно проникла на территорию охраняемой стройплощадки, где получила травмы, упав с большой высоты. Однако родные и близкие Марии не согласны с этой версией. Для оплаты лечения девушки было собрано уже более 10 миллионов рублей, она перенесла восемь операций.