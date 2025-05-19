В избиении украинки Ковальчук в Дубае обвинили пятерых парней и девушек

Украинку Марию Ковальчук избили в Дубае не граждане Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом заявила мать 21-летней девушки.

«Я знаю, кто это был. Жду ответа по расследованию... Она познакомилась с этими людьми на вечеринке», — рассказала женщина.

Также в разговоре с aif.ru она пообещала сообщить, кто напал на её дочь.