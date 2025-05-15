Стало известно о состоянии найденной на обочине в Дубае украинской модели
Аif.ru: Пострадавшая в ОАЭ модель Ковальчук перенесла восемь операций
Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu
Украинская модель Мария Ковальчук, пострадавшая в Дубае, уже перенесла восемь хирургических вмешательств и ожидает ещё одну операцию. Об этом сообщила её подруга Алёна в беседе с aif.ru.
«На данный момент она пережила 8 операций и будет нужна ещё одна на ногу», — рассказала девушка, отметив, что Мария уже может говорить, но передвигаться ей сложно.
Сейчас модель продолжает находиться в Дубае, где ей предстоит долгая реабилитация. Мать девушки опровергла сообщения СМИ о том, что Мария была перевезена во Львов.
Напомним, что 20-летнюю украинку Марию Ковальчук нашли на дороге в Дубае со множественными переломами. Позднее возникли новые шокирующие подробности в деле эскортницы. По информации местной полиции, Ковальчук самостоятельно проникла на закрытую строительную площадку, где и упала с большой высоты. Существует и другая версия событий: родственники считают, что девушка могла стать жертвой сексуального рабства. На лечение украинки уже потратили более 10 миллионов рублей. При этом ситуация осложняется тем, что страховка не покрывает расходы на восстановление Ковальчук.