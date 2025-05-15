Стало известно о состоянии найденной на обочине в Дубае украинской модели

Украинская модель Мария Ковальчук, пострадавшая в Дубае, уже перенесла восемь хирургических вмешательств и ожидает ещё одну операцию. Об этом сообщила её подруга Алёна в беседе с aif.ru.

«На данный момент она пережила 8 операций и будет нужна ещё одна на ногу», — рассказала девушка, отметив, что Мария уже может говорить, но передвигаться ей сложно.