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Регион
18 мая, 10:10

В жизни искалеченной в Дубае украинки появилась новая напасть

Искалеченную в Дубае модель Марию Ковальчук атакуют хейтеры в соцсетях

Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu

Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu

Модель Мария Ковальчук, которую медики «по частям» собирали после полученных в Дубае увечий, столкнулась теперь с не менее болезненной реальностью, поскольку её постоянно атакуют недоброжелатели в соцсетях. Об этом сообщила её подруга в беседе с aif.ru.

Ковальчук регулярно поступают насмешки и прочие тексты сомнительного содержания от пользователей в социальных сетях.

«На троллей внимание не обращаем уже давно», — отметила её притяельница.

Девушка добавила, что она проводит всё своё время рядом с пострадавшей подругой и поддерживает её в процессе лечения.

Страховка не покроет: На лечение искалеченной в Дубае украинки уже ушло более 10 млн рублей
Страховка не покроет: На лечение искалеченной в Дубае украинки уже ушло более 10 млн рублей

В Дубае продолжается расследование обстоятельств трагического случая с 20-летней украинкой Марией Ковальчук, которую нашли с многочисленными переломами на дороге. Изначальные версии о произошедшем дополнились новыми деталями. По данным полиции, эскортница незаконно проникла на охраняемую стройплощадку, где и получила травмы, упав с высоты. Однако, близкие девушки не согласны с таким объяснением и подозревают, что она могла попасть в сексуальное рабство. На лечение Марии уже собрано более 10 миллионов рублей. Модель перенесла уже восемь операций.

Владимир Озеров
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