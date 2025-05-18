В жизни искалеченной в Дубае украинки появилась новая напасть

Модель Мария Ковальчук, которую медики «по частям» собирали после полученных в Дубае увечий, столкнулась теперь с не менее болезненной реальностью, поскольку её постоянно атакуют недоброжелатели в соцсетях. Об этом сообщила её подруга в беседе с aif.ru.

Ковальчук регулярно поступают насмешки и прочие тексты сомнительного содержания от пользователей в социальных сетях.

«На троллей внимание не обращаем уже давно», — отметила её притяельница.