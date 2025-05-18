В жизни искалеченной в Дубае украинки появилась новая напасть
Искалеченную в Дубае модель Марию Ковальчук атакуют хейтеры в соцсетях
Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu
Модель Мария Ковальчук, которую медики «по частям» собирали после полученных в Дубае увечий, столкнулась теперь с не менее болезненной реальностью, поскольку её постоянно атакуют недоброжелатели в соцсетях. Об этом сообщила её подруга в беседе с aif.ru.
Ковальчук регулярно поступают насмешки и прочие тексты сомнительного содержания от пользователей в социальных сетях.
«На троллей внимание не обращаем уже давно», — отметила её притяельница.
Девушка добавила, что она проводит всё своё время рядом с пострадавшей подругой и поддерживает её в процессе лечения.
В Дубае продолжается расследование обстоятельств трагического случая с 20-летней украинкой Марией Ковальчук, которую нашли с многочисленными переломами на дороге. Изначальные версии о произошедшем дополнились новыми деталями. По данным полиции, эскортница незаконно проникла на охраняемую стройплощадку, где и получила травмы, упав с высоты. Однако, близкие девушки не согласны с таким объяснением и подозревают, что она могла попасть в сексуальное рабство. На лечение Марии уже собрано более 10 миллионов рублей. Модель перенесла уже восемь операций.