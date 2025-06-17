Никаких интервью: В Госдуме предложили запретить блогерам рекламировать эскорт-услуги

В Госдуме рассматривают меры по запрету рекламы-эскорт услуг и их популяризации в СМИ, в том числе среди блогеров. Этого можно добиться за счёт изменений в статье 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения», нарушителям будут грозить штрафы до миллиона рублей. Об этом рассказал зампред комитета ГД по информационной политике Андрей Свинцов.

«Мы начали прорабатывать этот вопрос. В первую очередь планируем подготовить конкретные поправки в КоАП. Речь идёт не столько о борьбе с отдельными людьми, сколько о предотвращении распространения такого поведения как социального примера», — заявил парламентарий газете «Известия».

Основатель Совета блогеров Валерия Рытвина в разговоре с изданием отметила, что сегодня эскорт ассоциируется не с сопровождением, а с «люксовой проституцией». По её мнению, основная проблема в том, что сами эскортницы своего образа жизни не стесняются, а начинают вести активную медийную деятельность и таким образом пропагандируют не самую почтенную профессию среди молодых девушек.

Юрист Зинаида Чупрова поддержала инициативу, подчеркнув необходимость чёткого определения эскорт-услуг в законе. Она отметила, что видела множество роликов, где девушки рассуждают о работе в эскорте, как о чём-то привлекательном, хотя реальность зачастую совсем не такая радостная.

Блогер Оксана Кожемяко считает, что пропаганда эскорта создаёт ложные ориентиры. Она считает, что молодёжи надо ставить другие нравственные ориентиры и поднимать в их глазах престиж общественно важных профессий.