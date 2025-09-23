Задержанный в Самарской области диверсант ранил себя ножом при обыске

Напомним, ранее стало известно, что в Самарской области силовики задержали отца и сына, которые работали на Киев. Один из мужчин рассказал, что в период с 2023 по 2025 год участвовал в подготовке диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области. В 2022 году он, находясь за границей, связался с украинскими террористами через Telegram и согласился на безвозмездное сотрудничество. В дальнейшем к преступной деятельности диверсант привлёк собственного отца.