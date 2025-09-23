Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 сентября, 08:18

Задержанный в Самарской области диверсант ранил себя ножом при обыске

Обложка © ФСБ России

Украинский диверсант нанёс себе ножевое ранение в живот при задержании в Самарской области. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности России (ФСБ).

«Этот гражданин достал откуда-то нож и начал себя бить в живот», — рассказал один из силовиков.

Задержанного доставили в медицинское учреждение, где он дал первые показания. На вопрос о мотивах своих действий мужчина заявил, что выступает «против зла системы».

Задержанный под Самарой диверсант Киева заявил, что хотел смерти мирных жителей
Напомним, ранее стало известно, что в Самарской области силовики задержали отца и сына, которые работали на Киев. Один из мужчин рассказал, что в период с 2023 по 2025 год участвовал в подготовке диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области. В 2022 году он, находясь за границей, связался с украинскими террористами через Telegram и согласился на безвозмездное сотрудничество. В дальнейшем к преступной деятельности диверсант привлёк собственного отца.

Мария Любицкая
  • Новости
  • ФСБ России
  • Политика
  • Самарская область
