Задержанный под Самарой диверсант Киева заявил, что хотел смерти мирных жителей
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) опубликовала видео задержания в Самарской области двух диверсантов, действовавших в интересах Украины. Мужчины, отец и сын, признались в организации серии взрывов на стратегических объектах региона.
Фигуранты надеялись, что будут жертвы среди населения. Видео © ФСБ России
На опубликованных кадрах фигуранты подробно рассказывают о своей деятельности. Младший участник группы заявил, что лично выбирал цели для атак, ориентируясь на объекты логистической инфраструктуры, нефтегазового комплекса и железнодорожного транспорта. Он также подтвердил, что его действия были мотивированы несогласием с проведением специальной военной операции.
Его отец заявил, что оказывал сыну активное содействие. На вопрос оперативника о возможных жертвах среди мирного населения мужчина цинично ответил: «Я надеялся, что да».
По данным Центра общественных связей ФСБ, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ. В настоящее время рассматривается вопрос о дополнительной квалификации их действий по статьям о диверсии, государственной измене и участии в террористической организации.
Согласно ранее опубликованным данным ведомства, мужчины в период с 2023 по 2025 год участвовали в подготовке диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области. В 2022 году младший из задержанных, находясь за пределами России, через мессенджер Telegram установил контакт с украинскими террористами, а затем выразил готовность к безвозмездному сотрудничеству. После возвращения в Россию фигурант вовлёк своего отца в подготовку терактов и диверсий на российских объектах. Задержанные отец и сын признали свою причастность к подрыву магистрального газопровода в Сызранском районе Самарской области в июле 2023 года, а также железнодорожных мостов через реки Самара и Чапаевка в сентябре 2024 года.
Обложка © ФСБ России