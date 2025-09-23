Задержанный под Самарой диверсант Киева заявил, что хотел смерти мирных жителей

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) опубликовала видео задержания в Самарской области двух диверсантов, действовавших в интересах Украины. Мужчины, отец и сын, признались в организации серии взрывов на стратегических объектах региона.

Фигуранты надеялись, что будут жертвы среди населения. Видео © ФСБ России

На опубликованных кадрах фигуранты подробно рассказывают о своей деятельности. Младший участник группы заявил, что лично выбирал цели для атак, ориентируясь на объекты логистической инфраструктуры, нефтегазового комплекса и железнодорожного транспорта. Он также подтвердил, что его действия были мотивированы несогласием с проведением специальной военной операции.

Его отец заявил, что оказывал сыну активное содействие. На вопрос оперативника о возможных жертвах среди мирного населения мужчина цинично ответил: «Я надеялся, что да».

По данным Центра общественных связей ФСБ, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ. В настоящее время рассматривается вопрос о дополнительной квалификации их действий по статьям о диверсии, государственной измене и участии в террористической организации.