ФСБ задержала жителя Волгограда за призывы к расправе над властями

В Волгоградской области задержан житель, которого подозревают в распространении экстремистских призывов через Telegram. Ему инкриминируется статья о публичных призывах к экстремистской деятельности. Информацию об этом предоставили в региональном УФСБ.

Задержание мужчины за призыв к экстремизму под Волгоградом. Видео © УФСБ по Волгоградской области

«Подозреваемый публиковал комментарии, побуждающие к насилию в отношении представителей власти», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Мужчина задержан, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.