ФСБ задержала жителя Волгограда за призывы к расправе над властями
В Волгоградской области задержан житель, которого подозревают в распространении экстремистских призывов через Telegram. Ему инкриминируется статья о публичных призывах к экстремистской деятельности. Информацию об этом предоставили в региональном УФСБ.
Задержание мужчины за призыв к экстремизму под Волгоградом. Видео © УФСБ по Волгоградской области
«Подозреваемый публиковал комментарии, побуждающие к насилию в отношении представителей власти», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Мужчина задержан, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее в Магадане сотрудники ФСБ пресекли подготовку к крупному теракту, задержав двух граждан России, которые планировали поджечь здание Пограничного управления ФСБ по Восточному арктическому району. До этого эти россияне уже находились в поле зрения оперативников из-за нарушений Уголовного кодекса.
Обложка © УФСБ по Волгоградской области