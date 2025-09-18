В Магадане задержали браконьеров, готовивших теракт в здании погранслужбы ФСБ

В Магадане сотрудники регионального УФСБ пресекли подготовку к крупному теракту, задержав двух граждан РФ, намеревавшихся поджечь здание Пограничного управления ФСБ по Восточному арктическому району.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, была ликвидирована противоправная деятельность двух россиян, готовивших акт терроризма. По имеющимся данным, ранее они уже находились в поле зрения ФСБ в связи с нарушениями Уголовного кодекса.

«После проведения в отношении их мероприятий в связи с причастностью к незаконной добыче водных биологических ресурсов возник преступный умысел, направленный на устрашение сотрудников пограничного органа путём <…> поджога объектов ПУ ФСБ России по Восточному арктическому району в г. Магадане», — отметили в ФСБ.

Для этого они распылили химическое вещество через забор объекта, нанеся ущерб имуществу и создав угрозу для жизни людей. Впоследствии обвиняемые изготовили три ёмкости с зажигательными смесями, предназначенные для поджога. В результате слаженных действий сотрудников УФСБ по Магаданской области подозреваемые были задержаны, а готовящийся поджог предотвращён.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к террористическому акту». В присутствии своих адвокатов оба обвиняемых дали признательные показания.