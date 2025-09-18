Владимир Путин
18 сентября, 11:54

В Магадане задержали браконьеров, готовивших теракт в здании погранслужбы ФСБ

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

В Магадане сотрудники регионального УФСБ пресекли подготовку к крупному теракту, задержав двух граждан РФ, намеревавшихся поджечь здание Пограничного управления ФСБ по Восточному арктическому району.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, была ликвидирована противоправная деятельность двух россиян, готовивших акт терроризма. По имеющимся данным, ранее они уже находились в поле зрения ФСБ в связи с нарушениями Уголовного кодекса.

«После проведения в отношении их мероприятий в связи с причастностью к незаконной добыче водных биологических ресурсов возник преступный умысел, направленный на устрашение сотрудников пограничного органа путём <…> поджога объектов ПУ ФСБ России по Восточному арктическому району в г. Магадане», — отметили в ФСБ.

Для этого они распылили химическое вещество через забор объекта, нанеся ущерб имуществу и создав угрозу для жизни людей. Впоследствии обвиняемые изготовили три ёмкости с зажигательными смесями, предназначенные для поджога. В результате слаженных действий сотрудников УФСБ по Магаданской области подозреваемые были задержаны, а готовящийся поджог предотвращён.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к террористическому акту». В присутствии своих адвокатов оба обвиняемых дали признательные показания.

«‎Бабушка-убийца»‎ попала на видео при закладке бомбы под авто главы военного завода. И оказалась парнем
«‎Бабушка-убийца»‎ попала на видео при закладке бомбы под авто главы военного завода. И оказалась парнем

Ранее в Санкт-Петербурге была пресечена деятельность трёх агентов украинских спецслужб. Задержанные, двое молодых женщин и один юноша, готовили покушение на главу одного из оборонных предприятий. По указанию куратора из украинской террористической организации, подозреваемые осуществляли наблюдение за объектом предполагаемого преступления, проводили разведку прилегающей территории к месту жительства и передали исполнителю самодельное взрывное устройство через схрон, оборудованный на кладбище. Сам исполнитель, пытавшийся заминировать транспортное средство, переодевшись в пожилую женщину, был задержан на месте преступления.

Николь Вербер
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Магаданская область
