18 сентября, 05:10

В Петербурге задержали трёх агентов Киева, планировавших убийство главы ОПК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leolintang

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Петербурге двух девушек и юношу — агентов украинских спецслужб, готовивших взрыв автомобиля главы оборонного предприятия. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

ФСБ задержала в Петербурге двух девушек и юношу. Видео © ФСБ

«Федеральной службой безопасности РФ в Санкт-Петербурге пресечена деятельность агентурной сети украинских спецслужб, состоявшей из трёх граждан России 1993, 1994 и 2006 г. р., причастных к подготовке террористического акта в отношении руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса путём подрыва его автомобиля с применением самодельного взрывного устройства (СВУ)», — уточнили в ЦОС.

Получены признательные показания задержанных. Видео © ФСБ

Задержанные по указанию куратора из украинской террористической организации проводили слежку за предполагаемой жертвой, разведку у места жительства и через тайник на кладбище передали исполнителю взрывное устройство. Исполнитель, переодевшийся в женщину-пенсионерку, был задержан при минировании автомобиля.

Служба следствия УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудила уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Задержанные заключены под стражу, были получены признательные показания.

Продолжаются следственные действия для дополнительной квалификации их действий по статьям об участии в террористической организации и государственной измене. По совокупности статей задержанным грозит наказание до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Астрахани ФСБ задержала африканца за шпионаж для Киева. По сведениям спецслужбы, иностранец через мессенджер Telegram наладил и поддерживал стабильный контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины. В ФСБ утверждают, что по указанию своего куратора задержанный занимался сбором и передачей информации о военных объектах и критически важных инфраструктурных точках Астрахани. Эти сведения, как предполагается, предназначались для использования иностранной разведкой в ущерб безопасности России.

