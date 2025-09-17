ФСБ показала видео с африканским шпионом военной разведки Украины

На записи видно, что сотрудники ведут мужчину в наручниках по лестнице. Затем он расписывается в неком документе, после чего правоохранители выводят его на улицу и сажают в микровтобус.

Напомним, что сегодня Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании выходца из североафриканского государства по обвинению в работе на украинскую военную разведку. По сведениям спецслужбы, иностранец через мессенджер Telegram наладил и поддерживал стабильный контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины. В ФСБ утверждают, что по указанию своего куратора задержанный занимался сбором и передачей информации о военных объектах и критически важных инфраструктурных точках Астрахани.