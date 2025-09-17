Владимир Путин
ФСБ показала видео с африканским шпионом военной разведки Украины

Появилось видео с гражданином североафриканского государства, задержанным по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Кадры предоставил Центр общественных связей ФСБ.

Кадры задержания шпиона. Видео © ЦОС ФСБ России

На записи видно, что сотрудники ведут мужчину в наручниках по лестнице. Затем он расписывается в неком документе, после чего правоохранители выводят его на улицу и сажают в микровтобус.

СК показал видео задержания группы спонсоров ВСУ, которая вывела из РФ 2,5 млрд
СК показал видео задержания группы спонсоров ВСУ, которая вывела из РФ 2,5 млрд

Напомним, что сегодня Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании выходца из североафриканского государства по обвинению в работе на украинскую военную разведку. По сведениям спецслужбы, иностранец через мессенджер Telegram наладил и поддерживал стабильный контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины. В ФСБ утверждают, что по указанию своего куратора задержанный занимался сбором и передачей информации о военных объектах и критически важных инфраструктурных точках Астрахани.

Обложка © ЦОС ФСБ России

Алиса Хуссаин
