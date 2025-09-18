«‎Бабушка-убийца»‎ попала на видео при закладке бомбы под авто главы военного завода. И оказалась парнем

Трое граждан России 1993, 1994 и 2006 г.р., добровольно вступили в террористическую организацию и по приказу куратора готовили теракт. Две девушки следили за мишенью, а их пособник переоделся в бабушку и заложил бомбу под авто. На кадрах видно, что «‎пенсионерка» с пакетом не раз подходит к машине, вылучив подходящий момент, минирует её и уходит. После задержания они во всём сознались. На них завели уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Задержанные заключены под стражу.