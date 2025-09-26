В Луганской Народной Республике оперативники УФСБ России пресекли деятельность тайного сообщества, связанного с иностранной структурой, базирующейся в Киеве. По данным регионального управления спецслужбы, была ликвидирована ячейка организации, чьё руководство находилось за пределами ЛНР.

В ходе расследования выяснилось, что в городе Кировск функционировало незарегистрированное объединение под названием «Церковь Христа». Эта группа систематически собирала и переводила денежные средства в пользу украинского «Всеукраинского духовного центра «Возрождение»* на сумму свыше двух миллионов рублей. Члены секты отдавали около 10% своих доходов на поддержку центра.

«Следственным органом УФСБ России по ЛНР в отношении трёх лидеров ячейки возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие», — добавили представители ФСБ.

Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудники ФСБ успели предотвратить убийство высокопоставленного офицера Росгвардии прямо в служебной машине. Покушение проворачивал гражданин России 1975 года рождения, завербованный Киевом.

