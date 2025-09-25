Интервидение
25 сентября, 09:39

Схваченный в Мордовии украинский агент оказался очень «понятливым» — видео

ФСБ опубликовала кадры задержания агента украинской разведки в Мордовии

Появилось видео задержания собиравшего данные о критической инфраструктуре агента украинской разведки в Мордовии. Кадры опубликовал ЦОС ФСБ.

Задержание завербованного ГУР Украины шпиона в Мордовии. Видео © ЦОС ФСБ

На опубликованном видео оперативники задерживают подозреваемого на парковке. Мужчина спросил у сотрудников, что от него хотят, и получил ответ о подозрении в государственной измене.

«А, понял, всё», быстро сообразил задержанный.

На последующих кадрах фигуранта уводят вдоль гаражей, где он, предположительно, указывает на какие-то объекты или места, поясняя свои действия сотрудникам спецслужбы.

Напомним, сегодня сотрудники ФСБ задержали айтишника, который добровольно вышел в Сети на украинскую разведку и за вознаграждение стал сливать ГУР координаты инфраструктурных объектов критической важности в регионе. Также мужчина успел сообщить своим кураторам сведения о руководителе регионального МВД, которые планировалось использовать для его убийства.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Обложка © ЦОС ФСБ

Юрий Лысенко
