Схваченный в Мордовии украинский агент оказался очень «понятливым» — видео

Появилось видео задержания собиравшего данные о критической инфраструктуре агента украинской разведки в Мордовии. Кадры опубликовал ЦОС ФСБ.

Задержание завербованного ГУР Украины шпиона в Мордовии. Видео © ЦОС ФСБ

На опубликованном видео оперативники задерживают подозреваемого на парковке. Мужчина спросил у сотрудников, что от него хотят, и получил ответ о подозрении в государственной измене.

«А, понял, всё», — быстро сообразил задержанный.

На последующих кадрах фигуранта уводят вдоль гаражей, где он, предположительно, указывает на какие-то объекты или места, поясняя свои действия сотрудникам спецслужбы.

Напомним, сегодня сотрудники ФСБ задержали айтишника, который добровольно вышел в Сети на украинскую разведку и за вознаграждение стал сливать ГУР координаты инфраструктурных объектов критической важности в регионе. Также мужчина успел сообщить своим кураторам сведения о руководителе регионального МВД, которые планировалось использовать для его убийства.