24 сентября, 03:54

ФСБ предотвратила попытку поджога дома сотрудника ФССП в Новосибирске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

В Новосибирске сотрудники УФСБ совместно с военной контрразведкой пресекли теракт в отношении сотрудника ФССП. Злоумышленник планировал поджечь дом сотрудника, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Согласно ведомству, подозреваемый — житель города 1989 года рождения — мотивировал свои действия неприязнью к органам исполнительной власти. Он создал в соцсети сообщество, где намеревался дестабилизировать работу службы судебных приставов и подготовил серию террористических актов.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 (покушение на преступление) и 205 (террористический акт) УК РФ. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

А ранее ФСБ опубликовала видео задержания в Самарской области двух диверсантов, действовавших в интересах Украины. Отец и сын признались в организации серии взрывов на стратегических объектах региона. Младший участник группы заявил, что лично выбирал цели для атак, ориентируясь на объекты логистической инфраструктуры, нефтегазового комплекса и железнодорожного транспорта.

