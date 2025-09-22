Интервидение
22 сентября, 09:45

В Москве суд заключил под стражу 15-летнего подростка по делу о теракте

В Москве задержан 15-летний подросток, устроивший поджог на железной дороге за незначительное денежное вознаграждение от незнакомца. Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, несовершеннолетнего обвиняют в совершении теракта.

В Москве подростка арестовали по обвинению в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Видео © Telegram / МВД Медиа

Следствие установило, что 16 сентября подросток совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры на перегоне между станциями Бирюлёво — Товарная и Чертаново Павелецкого направления. После этого он скрылся, предварительно сняв происходящее на телефон. Подросток признался, что совершил преступление за вознаграждение, обещанное ему неизвестным через мессенджер.

Преступник был установлен и задержан при содействии сотрудников УФСБ по Москве и Московской области, а также линейного управления МВД на станции Москва — Павелецкая. Его заключили под стражу, обвиняемый во всём сознался. Юго-Западным следственным отделом на транспорте расследуется уголовное дело по статье о террористическом акте.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске была задержана россиянка, которая собиралась устроить диверсию на участке Транссибирской магистрали по указанию украинских спецслужб. Она призналась, что планировала подрыв железнодорожного полотна по указке киевских заказчиков за 8 тысяч долларов вознаграждения.

