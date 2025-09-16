$8 тысяч за теракт: Задержанная за подрыв на Транссибе сдала на допросе киевских заказчиков
Задержанная в Новосибирске согласилась устроить подрыв на Транссибе за $8 тысяч
Задержанная в Новосибирске женщина призналась, что планировала подрыв железнодорожного полотна по указке украинских спецслужб за $8 тысяч вознаграждения. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественных связей Федеральной службы безопасности России (ЦОС ФСБ).
Задержанная в Новосибирске женщина даёт признательные показания. Видео © ЦОС ФСБ
«Она (куратор) предложила мне устроить подрыв железнодорожного полота за $8 тысяч. Я осуществила закупку на поступившие денежные средства. Согласно инструкции всё осуществила», — призналась задержанная.
Напомним, ранее стало известно о задержании россиянки в Новосибирске. Женщина подозревается в диверсии на участке Транссибирской магистрали по указанию украинских спецслужб. В ходе расследования установлено, что в августе подозреваемая самостоятельно собрала взрывное устройство из доступных материалов и установила его на железнодорожных путях, после чего осуществила подрыв.
Обложка © РИА Новости / Евгений Епанчинцев