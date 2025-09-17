Владимир Путин
17 сентября, 17:07

В Москве пропал 13-летний школьник после общения с украинскими мошенниками

SHOТ: В Москве 13-летний подросток пообщался с украинскими мошенниками и пропал

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /David Pereiras

В Москве 13-летний школьник стал жертвой жестокого мошеннического сценария, организованного украинскими преступниками. По данным телеграм-канала SHOT, подростка сначала заманили в ловушку через фейковый аккаунт в соцсетях, а затем психологически сломали систематическими угрозами.

В Москве 13-летний подросток пообщался с украинскими мошенниками и пропал. Фото © Telegram /SHOT

Инцидент начался с сообщения от незнакомца, представившегося бывшим другом по летнему лагерю. После получения геолокации ребёнка на связь вышел взрослый злоумышленник, притворившийся сотрудником МВД. Под предлогом проверки связей с ВСУ мошенники заставили мальчика перевести все семейные сбережения на подконтрольные им счета. Кульминацией стал приказ уничтожить телефон и скрываться от родителей под угрозой лишения их родительских прав.

Ребёнок провёл ночь на скамейке в закрытом жилом комплексе, прежде чем его обнаружил наряд полиции. По словам матери, мальчик находится в тяжёлом психологическом состоянии, но физически не пострадал.

Молодых людей, готовивших нападение на РУДН, приговорили к колонии
Ранее сообщалось, что суд в Краснодаре арестовал 15-летнего подростка по подозрению в совершении теракта на объектах железнодорожной инфраструктуры. По данным следствия, подросток, получил это указание от представителя украинских спецслужб

