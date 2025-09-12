Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 04:49

Молодых людей, готовивших нападение на РУДН, приговорили к колонии

ТАСС: Подросткам, планировавшим взрыв в РУДН, назначили до девяти лет колонии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leolintang

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leolintang

Второй Западный окружной военный суд признал виновными четырёх молодых людей, пытавшихся совершить теракт в здании Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Об этом пишет ТАСС.

Среди осуждённых — двое студентов и один школьник. Суд назначил наказание от шести до девяти лет лишения свободы. Самый молодой участник группы был взят под стражу непосредственно в зале суда. Двоим подсудимым дополнительно назначены штрафы в размере 40 тысяч рублей и двухлетний запрет на администрирование интернет-ресурсов.

Диверсантов сдал таксист: СМИ раскрыли, как нашли подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
Диверсантов сдал таксист: СМИ раскрыли, как нашли подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

Ранее был вынесен приговор четверым украинцам за теракт в приграничье России в 2023 году. 30 августа 2023 года диверсанты были блокированы в Навлинском районе Брянской области. В ходе боестолкновения трое из них ликвидированы, четверо задержаны и приговорены к тюремным срокам от 26 до 28 лет. В группу входили кадровые сотрудники Главного управления разведки (ГУР) и Службы специальных операций (ССО) Министерства обороны Украины. У них изъяли большое количество оружия и боеприпасов.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar