Молодых людей, готовивших нападение на РУДН, приговорили к колонии
ТАСС: Подросткам, планировавшим взрыв в РУДН, назначили до девяти лет колонии
Второй Западный окружной военный суд признал виновными четырёх молодых людей, пытавшихся совершить теракт в здании Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Об этом пишет ТАСС.
Среди осуждённых — двое студентов и один школьник. Суд назначил наказание от шести до девяти лет лишения свободы. Самый молодой участник группы был взят под стражу непосредственно в зале суда. Двоим подсудимым дополнительно назначены штрафы в размере 40 тысяч рублей и двухлетний запрет на администрирование интернет-ресурсов.
Ранее был вынесен приговор четверым украинцам за теракт в приграничье России в 2023 году. 30 августа 2023 года диверсанты были блокированы в Навлинском районе Брянской области. В ходе боестолкновения трое из них ликвидированы, четверо задержаны и приговорены к тюремным срокам от 26 до 28 лет. В группу входили кадровые сотрудники Главного управления разведки (ГУР) и Службы специальных операций (ССО) Министерства обороны Украины. У них изъяли большое количество оружия и боеприпасов.