Диверсантов сдал таксист: СМИ раскрыли, как нашли подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
Telegraph: Таксист помог выйти на след подозреваемых в подрыве Северных потоков
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guteksk7
Следователи Германии смогли выявить участников теракта на трубопроводах «Северный поток», используя видеозаписи с камер дорожного наблюдения. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.
Преступники воспользовались услугами такси, водитель которого доставил их обратно в Германию после совершённого преступления. Машина попала в кадр автоматической системы фиксации нарушений скоростного режима, что позволило полиции выйти на контакт с шофёром и получить подробное описание внешности злоумышленников.
При пересечении границы участники группы предъявляли фальшивые удостоверения личности, но фотографии с пограничных пунктов дали возможность правоохранительным органам сопоставить полученные показания свидетеля и точно идентифицировать фигурантов дела.
Напомним, в конце августа в Италии по запросу немецкой прокуратуры был задержан гражданин Украины, которого подозревают в организации терактов на «Северных потоках». Мужчина приехал на отдых вместе с семьёй. Пресса сообщает, что в прошлом задержанный был военнослужащим ВСУ в чине капитана, а также служил в СБУ. Российская сторона раскритиковала версию о якобы самостоятельной операции украинских диверсантов.