Диверсантов сдал таксист: СМИ раскрыли, как нашли подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

Следователи Германии смогли выявить участников теракта на трубопроводах «Северный поток», используя видеозаписи с камер дорожного наблюдения. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Преступники воспользовались услугами такси, водитель которого доставил их обратно в Германию после совершённого преступления. Машина попала в кадр автоматической системы фиксации нарушений скоростного режима, что позволило полиции выйти на контакт с шофёром и получить подробное описание внешности злоумышленников.