ФСБ сорвала убийство высокопоставленного офицера Росгвардии прямо в служебной машине

Сотрудники ФСБ совместно с МВД предотвратили покушение, которое украинские спецслужбы готовили против высокопоставленного офицера Росгвардии в Луганске. Об этом отчитались в Центре общественных связей ведомства ФСБ.

По данным спецслужб, задержан гражданин России 1975 года рождения, завербованный Киевом. Он планировал установить самодельное взрывное устройство под служебный автомобиль офицера, причём бомбу должны были привести в действие дистанционно. Во время обыска у мужчины нашли компоненты взрывного устройства, взрывчатые вещества и переписку с украинскими координаторами.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Днём ранее сотрудники ФСБ задержали айтишника, который добровольно вышел в Сети на украинскую разведку и за вознаграждение стал сливать ГУР координаты инфраструктурных объектов критической важности в регионе. Также мужчина успел сообщить своим кураторам сведения о руководителе регионального МВД, которые планировалось использовать для его убийства.