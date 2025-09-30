18-летний россиянин задержан за вербовку подростков в террористы по указке Киева

Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Мордовии по подозрению в государственной измене. По данным Центра общественных связей ФСБ, молодой человек привлекал по заданию военной разведки Украины несовершеннолетних для поджогов релейных шкафов на железной дороге.

«Задержан гражданин России, 2007 г. р., подозреваемый в совершении государственной измены», — рассказали в ЦОС.

Как установила служба, злоумышленник через мессенджер вступил в контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. За денежное вознаграждение он согласился совершать поджоги релейных шкафов, расположенных вблизи железнодорожных путей на территории Мордовии.

Ранее Life.ru рассказывал, что ФСБ задержала украинского спецназовца на территории России. Это был уроженец Мариуполя, обвиняемый в участии в террористическом сообществе, куда он вступил, исходя из своих националистических соображений.