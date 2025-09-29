ФСБ показала видео задержания повара, которая планировала отравить бойцов СВО

ФСБ показала видео задержания поварихи из Севастополя, которая собирала для украинской разведки информацию о дислокации кораблей Черноморского флота, а также планировала отравить бойцов специальной военной операции.

Напомним, женщина связалась с ГУР в сентябре 2023 года, она собирала сведения о местах дислокации и маршрутах передвижения личного состава и военной техники на территории Севастополя, включая фотографии кораблей Черноморского флота. Эти данные, по версии ФСБ, использовались ВСУ для планирования ракетных атак. Кроме того, женщина, работая шеф-поваром, планировала отравление военных.