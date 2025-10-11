Валдайский форум
11 октября, 03:53

Число пострадавших при пожаре в Сосновоборске увеличилось до пяти

В результате крупного пожара в жилом доме в Сосновоборске под Красноярском погиб один человек, пять пострадали. Об этом сообщил глава города Алексей Кудрявцев.

В Сосновоборске произошёл пожар в многоквартирном доме. Видео © Пресс-служба МЧС России

«Один человек погиб, двое находятся в приёмном покое Сосновоборской городской больницы — отравление угарным газом лёгкой степени. Три человека получили медицинскую помощь на месте», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, в Сосновоборске произошёл пожар в многоквартирном доме, площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек. Пожар локализовали. Для жителей организован временный пункт размещения на базе лицея.

Ране в Денежном переулке в центре Москвы произошёл пожар в итальянском ресторане. В результате происшествия из здания были эвакуированы около 100 человек. Пожар начался на кухне ресторана Cantinetta Antinori. Оборудование загорелось на площади 20 «квадратов», и почти сразу здание заполнилось густым дымом. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Обложка © Пресс-служба МЧС России

