Число пострадавших при пожаре в Сосновоборске увеличилось до пяти

В результате крупного пожара в жилом доме в Сосновоборске под Красноярском погиб один человек, пять пострадали. Об этом сообщил глава города Алексей Кудрявцев.

В Сосновоборске произошёл пожар в многоквартирном доме. Видео © Пресс-служба МЧС России

«Один человек погиб, двое находятся в приёмном покое Сосновоборской городской больницы — отравление угарным газом лёгкой степени. Три человека получили медицинскую помощь на месте», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, в Сосновоборске произошёл пожар в многоквартирном доме, площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек. Пожар локализовали. Для жителей организован временный пункт размещения на базе лицея.

