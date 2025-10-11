Жилую пятиэтажку в Сосновоборске охватило пламенем: площадь пожара — 2 тысячи «квадратов»
Один человек погиб и двое пострадали в результате пожара в Сосновоборске
В Сосновоборске произошёл пожар в многоквартирном доме, площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Информация об этом поступила в ГУМЧС России по региону. На месте работали пожарные расчёты, проводилась эвакуация жильцов.
Жилую пятиэтажку в Сосновоборске охватило пламенем. Видео © SHOT
«Из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек. Огонь быстро распространился на кровлю, площадь возгорания составила 2000 квадратов. На месте работают 41 специалист и 11 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.
Пожар локализовали. В результате происшествия погиб один человек, ещё двое пострадали. Для 28 жителей организован временный пункт размещения на базе лицея. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось о пожаре в итальянском ресторане в Денежном переулке в центре Москвы. Из здания были эвакуированы около 100 человек. Возгорание началось на кухне ресторана Cantinetta Antinori, где загорелось оборудование на площади 20 квадратных метров. Предварительно, жертв и пострадавших нет.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © SHOT