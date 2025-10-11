Крупный пожар охватил складское помещение в подмосковной Электростали

Крупный пожар вспыхнул в складском здании, расположенном в подмосковной Электростали, где пожарно-спасательные подразделения продолжают активную борьбу с огнём. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

«Задание загорелось в городе Электросталь, на улице Рабочая, 8А. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России борются с огнём и защищают соседние строения от огня. На месте 55 сотрудников и 17 единиц техники», — заявили в пресс-службе ведомства.

Как свидетельствуют кадры с места происхождения, мощные клубы чёрного дыма охватили значительную территорию. По последней информации, сообщения о погибших или пострадавших в результате возгорания не поступали.

Согласно данным СМИ, возгорание произошло в одноэтажном складском помещении общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Специалисты продолжают работу по локализации и полному тушению пожара, уделяя особое внимание защите рядом находящихся строений от распространения огня.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы, на Денежном переулке, вспыхнул пожар в итальянском ресторане. Около ста человек были вынуждены покинуть здание. По предварительной информации, возгорание началось на кухне ресторана Cantinetta Antinori из-за загоревшегося оборудования. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, и вскоре здание окутал плотный дым. О пострадавших сообщений нет.