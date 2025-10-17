Сектор Газа
Регион
17 октября, 04:44

В центре Челябинска автомобиль загорелся после ДТП, пострадали четыре человека

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajax9

Утром 17 октября на проспекте Ленина в Челябинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате столкновения одна из машин загорелась, пострадали четыре человека. Об этом передаёт Главное управление МЧС России по региону.

«Погибших нет. Пострадавшие (4 человека) из автомобилей госпитализированы специалистами скорой помощи в медицинское учреждение. В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции», — говорится в сообщении ведомства.

Подчёркивается, что возникший пожар был оперативно потушен пожарными расчётами. К ликвидации ЧП были привлечены девять человек личного состава и две единицы техники.

Костромской водитель «попал» на 17 млн после смерти четырёх человек в жутком ДТП

Накануне в Амурской области произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Probox и автобуса с вахтовиками, работающими на амурском газохимическом комплексе. В результате происшествия один человек погиб, было госпитализировано ещё 14 человек. Все пассажиры автобуса были иностранцами. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Виталий Приходько
