В центре Челябинска автомобиль загорелся после ДТП, пострадали четыре человека
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajax9
Утром 17 октября на проспекте Ленина в Челябинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате столкновения одна из машин загорелась, пострадали четыре человека. Об этом передаёт Главное управление МЧС России по региону.
«Погибших нет. Пострадавшие (4 человека) из автомобилей госпитализированы специалистами скорой помощи в медицинское учреждение. В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции», — говорится в сообщении ведомства.
Подчёркивается, что возникший пожар был оперативно потушен пожарными расчётами. К ликвидации ЧП были привлечены девять человек личного состава и две единицы техники.
Накануне в Амурской области произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Probox и автобуса с вахтовиками, работающими на амурском газохимическом комплексе. В результате происшествия один человек погиб, было госпитализировано ещё 14 человек. Все пассажиры автобуса были иностранцами. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
