В центре Челябинска автомобиль загорелся после ДТП, пострадали четыре человека

Утром 17 октября на проспекте Ленина в Челябинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате столкновения одна из машин загорелась, пострадали четыре человека. Об этом передаёт Главное управление МЧС России по региону.

«Погибших нет. Пострадавшие (4 человека) из автомобилей госпитализированы специалистами скорой помощи в медицинское учреждение. В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции», — говорится в сообщении ведомства.

Подчёркивается, что возникший пожар был оперативно потушен пожарными расчётами. К ликвидации ЧП были привлечены девять человек личного состава и две единицы техники.