Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Амурской области

В Приамурье возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал автобус с рабочими, задействованными на строительстве Амурского ГХК. Об этом 16 октября сообщили в региональном СУСК. Начато следствие для выяснения всех обстоятельств.

Автобус перевозил сотрудников подрядной организации, привлечённых к строительству Амурского газохимического комплекса. В настоящий момент устанавливается точное число пострадавших, а также характер и степень тяжести полученных травм.

«Следственным отделом по городу Свободный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с работниками одного из предприятий и легкового автомобиля возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 16 октября 2025 года на автомобильной дороге «Подъезд к г. Свободному» в Амурской области произошла авария с участием Toyota Probox и автобуса, перевозившего 48 вахтовиков, работающих на Амурском газохимическом комплексе. В результате ДТП в медицинские учреждения были доставлены 46 человек. Один из пострадавших скончался. Свободненская городская прокуратура контролирует ход расследования обстоятельств инцидента.