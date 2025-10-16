В ДТП с автобусом в Амурской области погиб один человек, ещё 45 пострадали

16 октября 2025 года на автомобильной дороге «Подъезд к г. Свободному» в Амурской области столкнулись Toyota Probox и автобус с вахтовиками (более 50 человек), работающими на амурском газохимическом комплексе. От удара автобус съехал с дороги и перевернулся. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.







«В результате ДТП 46 пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, где 1 человек скончался. Водителю легкового автомобиля медицинская помощь не понадобилась», — уточнили в ведомстве.

Свободненская городская прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств ДТП с автобусом, перевозившим сотрудников предприятия.

Напомним, в момент аварии в салоне автобуса находились 48 человек. Изначально поступали сообщения о двух погибших. На место ДТП прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативной группы МО МВД России «Свободненский», а также глава Госавтоинспекции УМВД России по региону.

