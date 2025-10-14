Костромской водитель «попал» на 17 млн после смерти четырёх человек в жутком ДТП

Житель Костромской области предстанет перед судом по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем гибель четырёх человек. 21-летний водитель уже признал свою вину, сообщает следственный комитет региона.

Жуткая авария произошла 7 июля на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь. Водитель, управляя автомобилем «Тойота RAV-4», на скорости не менее 120 км/ч выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с автомобилями «Рено Меган» и «Лада». В результате ДТП погибли 32-летняя водитель и 33-летняя пассажир «Рено Меган», 51-летний начальник и 37-летняя старший инспектор Кадыйского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области, находившиеся в автомобиле Lada. Ещё одна 45-летняя пассажирка «Лады» получила серьёзные травмы и до сих пор проходит лечение.

Потерпевшие потребовали от лихача компенсацию в размере 16,7 миллиона рублей. На время расследования водителя отправили под домашний арест, он уже успел частично возместить потерпевшим моральный вред.

Уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по статье «Нарушение ПДД повлекшее смерть двух и более лиц», завершено и передано в Макарьевский районный суд для рассмотрения по существу.

