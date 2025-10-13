Валдайский форум
13 октября, 12:36

Ребёнок и трое взрослых пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bilanol

На западе Москвы произошло столкновение четырёх автомобилей на Кутузовском проспекте, в результате которого пострадали четыре человека, включая несовершеннолетнего. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы в беседе с корреспондентом РИА «Новости».

«В ДТП всего пострадали четыре человека, трое из них направлены в больницы, пострадавшему ребёнку медицинская помощь оказана амбулаторно»,уточнил собеседник агентства.

Накануне ДТП с непоправимыми последствиями произошло в Республике Тува. Столкнулись два легковых автомобиля, но в этот момент в «Шевроле Ниве» находились сразу восемь человек — значительное превышение разрешённого ПДД количества пассажиров. В результате аварии пострадали восемь человек, а также до прибытия врачей погиб ребёнок.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

