Один ребёнок погиб и 8 человек пострадали при ДТП на трассе в Туве

В Туве в результате столкновения двух автомобилей погиб ребёнок и ещё восемь человек получили различные травмы. Данную информацию передаёт пресс-служба Управления Госавтоинспекции МВД России по Республике Тыва.

В Туве в ДТП погиб ребенок. Видео © Telegram / Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Тыва

По предварительным данным, водитель Toyota Corolla Fielder, направлявшийся в сторону села Бай-Хаак, совершил наезд на автомобиль Chevrolet Niva, двигавшийся в том же направлении. В Toyota находились три человека, тогда как Chevrolet Niva перевозил восемь пассажиров, что является нарушением установленной нормы. Вследствие аварии, не дождавшись прибытия медиков, скончался несовершеннолетний пассажир Chevrolet Niva 2014 года рождения, получивший смертельные травмы. Всего в медицинское учреждение были доставлены восемь участников ДТП, среди которых оказались дети. На месте происшествия в данный момент работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Усть-Лабинском районе Краснодарского края в аварию попал экскурсионный автобус с детьми. По предварительной информации, водитель автобуса марки «Кинг Лонг», следовавшего из посёлка Каменомостского в Каневской район, проигнорировал безопасную дистанцию и совершил столкновение с гружёным КамАЗом.