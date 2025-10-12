Валдайский форум
12 октября, 16:18

В Краснодарском крае в ДТП попал экскурсионный автобус с детьми

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Экскурсионный автобус с детьми попал в дорожно-транспортное происшествие в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, однако обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Место происшествия. Видео © Telegram / 23 МВД

По предварительной информации, водитель автобуса марки «Кинг Лонг», следовавшего из посёлка Каменомостского в Каневской район, проигнорировал безопасную дистанцию и совершил столкновение с гружёным КамАЗом. Всех детей планируется доставить к месту назначения на другом автобусе, задействованном для продолжения поездки.

Блогер устроил массовую аварию в Москве и сразу полез фоткаться на капот
Ранее Life.ru рассказывал о серьёзной аварии на трассе М-1 «Беларусь»: там столкнулись три легковушки и две фуры. Последствия аварии выглядят пугающе, но по счастливому стечению обстоятельств в этом ДТП никто не погиб.

