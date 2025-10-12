Жуткое ДТП с участием трёх легковых и двух грузовых авто произошло на трассе М-1 «Беларусь»
Жуткая авария ограничила движение на 134-м километре автодороги М-1 «Беларусь». ДТП с участием трёх легковых и двух грузовых автомобилей произошло 12 октября. Погибших нет, сообщает подмосковная полиция.
«Сегодня примерно в 12:05 на 134-м км автодороги М-1 «Беларусь» произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В результате дорожно-транспортного происшествия двое граждан с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Сейчас движение автомобилей в сторону области ограничено. Объезд осуществляется через 131-й километр Минского шоссе. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
