12 октября, 12:42

Жуткое ДТП с участием трёх легковых и двух грузовых авто произошло на трассе М-1 «Беларусь»

ДТП на трассе М-1 «Беларусь». Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Жуткая авария ограничила движение на 134-м километре автодороги М-1 «Беларусь». ДТП с участием трёх легковых и двух грузовых автомобилей произошло 12 октября. Погибших нет, сообщает подмосковная полиция.

«Сегодня примерно в 12:05 на 134-м км автодороги М-1 «Беларусь» произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В результате дорожно-транспортного происшествия двое граждан с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Сейчас движение автомобилей в сторону области ограничено. Объезд осуществляется через 131-й километр Минского шоссе. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о трагической аварии, произошедшей в Туапсинском районе Краснодарского края, она унесла жизни четырёх человек, в том числе двух детей. Инцидент произошёл на трассе Джубга — Сочи. Автомобиль Mercedes потерял управление на мокрой дороге, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

