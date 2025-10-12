Валдайский форум
12 октября, 08:15

Блогер устроил массовую аварию в Москве и сразу полез фоткаться на капот

Блогер Царевский на Mercedes устроил массовое ДТП в Москве

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tsarevsky_

Ранним утром на улице Юных Ленинцев произошла массовая авария с участием шести автомобилей. Её зачинщиком стал автомобиль Mercedes, за рулём которого сидел блогер Илья Царевский.

Согласно версии очевидцев, иномарка Царевского на высокой скорости врезалась в машину, остановившуюся на красный свет, после чего удар вызвал цепную реакцию — пострадали ещё четыре автомобиля.

«Он сейчас с друзьями где-то здесь. Я так понимаю, не отдает отчёт в случившемся. Человек улыбался. После ДТП встал на машину, начал фотографироваться», рассказал РЕН ТВ участник ДТП по имени Марат.

Марат добавил, что при столкновении он ударился головой, но подушки безопасности сработали и помогли избежать более серьёзных травм. Степень повреждений остальных машин и сведения о возможных пострадавших уточняются.

У себя в соцсетях блогер Царевский написал, что авария случилась, когда он уснул за рулём от переутомления после стрима.

Звезда фильмов «Клео» и «Няня» Ванда Пердельвиц погибла в ДТП в Германии
Ранее Life.ru рассказывал, как мексиканские врачи спасли ребёнка, которому в ходе ДТП оторвало голову. Малыш сидел в детском кресле, где его тело оказалось скручено во время аварии. Другие члены семьи тоже получили тяжелейшие травмы.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва
