Блогер устроил массовую аварию в Москве и сразу полез фоткаться на капот

Ранним утром на улице Юных Ленинцев произошла массовая авария с участием шести автомобилей. Её зачинщиком стал автомобиль Mercedes, за рулём которого сидел блогер Илья Царевский.

Согласно версии очевидцев, иномарка Царевского на высокой скорости врезалась в машину, остановившуюся на красный свет, после чего удар вызвал цепную реакцию — пострадали ещё четыре автомобиля.

«Он сейчас с друзьями где-то здесь. Я так понимаю, не отдает отчёт в случившемся. Человек улыбался. После ДТП встал на машину, начал фотографироваться», – рассказал РЕН ТВ участник ДТП по имени Марат.

Марат добавил, что при столкновении он ударился головой, но подушки безопасности сработали и помогли избежать более серьёзных травм. Степень повреждений остальных машин и сведения о возможных пострадавших уточняются.

У себя в соцсетях блогер Царевский написал, что авария случилась, когда он уснул за рулём от переутомления после стрима.

