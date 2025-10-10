Звезда фильмов «Клео» и «Няня» Ванда Пердельвиц погибла в ДТП в Германии

В Гамбурге трагически погибла немецкая актриса Ванда Пердельвиц, известная по фильмам «Клео» и «Няня». Ей было 41 год. Артистка получила тяжёлую травму головы после ДТП и умерла в больнице спустя несколько дней. Об этом сообщило издание WDR.

«С огромной скорбью мы прощаемся с Вандой Пердельвиц. Она была выдающейся артисткой и человеком — искренней, страстной и преданной профессии. Наши соболезнования семье и друзьям», — сказала менеджер звезды театра, кино и телевидения Ута Хансен, подтвердив трагедию.

Трагедия произошла 28 сентября в Гамбурге. Пердельвиц ехала на велосипеде, когда пассажир припаркованного автомобиля неожиданно распахнул дверь. Актриса не успела затормозить и врезалась в машину. С тяжёлой черепно-мозговой травмой Ванду экстренно госпитализировали. Медики несколько дней боролись за её жизнь, однако 9 октября актриса скончалась. У неё остался шестилетний сын.

Ванда Пердельвиц родилась в семье актрисы Хайдрун Пердельвиц и режиссёра Райнхарда Хелльмана. После окончания Берлинской балетной школы и Высшей школы музыки и театра в Ростоке она вошла в труппу Театра имени Максима Горького, где сыграла Кити в «Анне Карениной» и леди Анну в «Ричарде III». На экране Пердельвиц появилась более чем в сорока проектах, среди которых «Акулы пера», «Тихий как мышь», «Тату», «Район Большого города», «Криминальный кроссворд» и «Клео».

