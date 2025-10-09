Умер звезда фильмов «Тёмный рыцарь» и «Рискованный бизнес» Рон Дин

Американский актёр Рон Дин, известный по фильмам «Рискованный бизнес» и «Тёмный рыцарь», скончался в возрасте 87 лет. Информацию о его смерти подтвердила супруга артиста Мэгги Нефф в заявлении для издания TMZ.

Последний период жизни актёра был омрачён продолжительной борьбой с серьёзным заболеванием, хотя точный диагноз не раскрывается. Мэгги Нефф рассказала, что муж до последнего демонстрировал стойкость характера и смог попрощаться со всеми близкими. Знаменитости не стало 5 октября.

«Он ушёл из жизни ровно в 4 часа дня, после того как его любимые сёстры попрощались с ним. Он держался, как воин, чтобы попрощаться со своими младшими сёстрами. Потом мы остались одни, я держала его за руку, он доверился мне, когда я сказала ему, что это всё нормально», — поделилась Мэгги Нефф.

За свою продолжительную карьеру Рон Дин появился более чем в 80 кинокартинах, включая такие знаменитые работы как «Клуб Завтрак» и «Цвет денег». Артист, родившийся в Чикаго, часто исполнял роли полицейских и военных, что стало его своеобразной актёрской специализацией. Особую известность ему принесли сотрудничество с режиссёром Джоном Хьюзом и участие в блокбастере Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь».

